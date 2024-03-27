Адвокат рассказал, какие последствия последуют из-за ошибок в документах

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С некоторыми неточностями в документах люди могут прожить всю жизнь, однако чаще граждане сталкиваются с достаточно серьезными проблемами как в сфере личных, так и имущественных отношений. Об этом "Газете.ру" рассказала адвокат Виктория Данильченко.

По ее словам, на ошибки, вероятнее всего, закроют глаза сотрудники поликлиник или образовательных учреждений. Совсем другая ситуация складывается с нотариусами, банками или регистрирующими органами.

"Например, в статье 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате сказано, что нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства. Или, например, положением Банка России предусмотрено, что на банки возложена обязанность проводить проверку идентификационных данных, в частности, проверять паспорт РФ на действительность", – пояснила Данильченко.

Она отметила, что на данный момент единого органа, который бы исправлял все ошибки в документах, не существует. Тем не менее по общим правилам сначала нужно обратиться в тот орган, который выдал документ, далее получить список документов, необходимых для исправления, а после предоставить заявление и документы в соответствующее ведомство.

Адвокат заметила, что интересная ситуация складывается с буквами "е" и "ё", так как часто именно с их написанием возникают спорные ситуации. В таком случае специалист рекомендует обратиться к разъяснению Минобрнауки, в нем говорится, что на основании Федерального закона и судебной практики написание данных букв приравнивается. Но такое расхождение должно быть единственной причиной, в связи с которой человека сложно идентифицировать.

Ранее адвокат Дмитрий Тараканов озвучил частую ошибку при вступлении в наследство. По словам специалиста, в течение полугода родственники должны обратиться к нотариусу и получить соответствующее свидетельство о вступлении в наследство. Если упустить установленный срок, то наследникам придется обращаться в суд и восстанавливать свое право.