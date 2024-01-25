Адвокат озвучил частую ошибку при вступлении в наследство

Фото: depositphotos/luckybusiness

После смерти человека у его родственников есть шесть месяцев, чтобы вступить в наследство и получить его. Если упустить установленный срок, то наследникам придется обращаться в суд и восстанавливать свое право. Об этом заявил адвокат Дмитрий Тараканов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, в течение полугода родственники должны обратиться к нотариусу и получить соответствующее свидетельство о вступлении в наследство. Главные претенденты – наследники первой очереди, то есть дети, супруг и родители умершего, объяснил Тараканов. Внукам и их детям наследство может перейти по праву предоставления, но если есть завещание усопшего, то им и нужно руководствоваться, уточнил адвокат.

Тараканов указал, что если родственники не успели вступить в наследство за шесть месяцев, то им не сможет помочь нотариус. В таком случае им придется обращаться в суд и восстанавливать свое право, добавил эксперт. Кроме того, продолжил он, больших проблем не возникнет, если срок был упущен по уважительной причине – тяжелая болезнь наследника, беспомощное состояние, долгое отсутствие с невозможностью поддерживать связь с умершим, нахождение в местах лишения свободы. Тараканов напомнил, что непродолжительное расстройство здоровья или незнание правил вступления в наследство не являются уважительными причинами.

Также адвокат рассказал, что человек может лишиться наследства, если раньше совершал преступление против личности усопшего, и это было подтверждено. Если же наследников, как и завещания, у покойника нет, то имущество передадут государству, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что москвичи записались к нотариусу уже 58 тысяч раз через портал mos.ru. Отмечается, что чаще всего они записывались к специалисту для оформления доверенности или согласия (свыше 23 тысяч раз), наследства (более 11 тысяч) и подачи документов для совершения других нотариальных действий (больше 6,5 тысячи). Кроме того, для горожан были актуальны услуги по свидетельствованию копий документов и подлинности подписей, а также подаче документов для подготовки к сделке с недвижимостью.