В России вырос спрос на юридические услуги

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Россияне стали чаще обращаться за юридическими услугами, спрос вырос более чем на 18%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов онлайн-школы в сфере юриспруденции Moscow Digital School и маркетинга MAED.

Самый большой рост спроса специалисты выявили в категории составления и анализа документов – на 48%. В рамках нее юристы составляют договоры, проводят экспертизы и разрабатывают различные документы.

Следом по востребованности расположились услуги по представительству в судах и арбитражах. Спрос вырос на 26%. В эту категорию входят услуги адвокатов и юристов по гражданским делам. Третье место в топе заняли услуги по регистрации и лицензированию, рост спроса составил 25%. Это могут быть юридические услуги по регистрации бизнеса или изменению учредительных документов.

Вместе с тем аналитики выяснили, что налоговое консультирование стало популярнее на 17%, юридические услуги в сфере банкротства – на 11%, а юридические консультации и правовое сопровождение – на 2%.

Как уточнил эксперт образовательной платформы Moscow Digital School, юридический рекрутер, сооснователь рекрутингового агентства Magiс Staff Дмитрий Утукин, клиенты приходят с вакансиями на юристов в сфере слияний и поглощений.

"Связано это и с выходом иностранных компаний, и с поглощением мелких игроков крупными компаниями. Юристов сейчас активно ищут в сферах IT и IP", – сказал специалист.

Ранее юрист Александр Усачев рассказал о нововведениях в российском законодательстве в 2024 году. Так, учащихся ожидают ограничения использования мобильных телефонов на уроках в школах и обязательные уроки труда.

Кроме того, в этом году юридическим лицам не нужно будет передавать данные об уплате налога за календарный год, если речь идет об объектах, которые уже зафиксированы в налоговых декларациях.