Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 10:46

Спорт

Электронные паспорта для спортсменов внедрят в России к 2027 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов. Мера будет реализована в рамках стратегического направления в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года, сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

"К 2027 году будут внедрены электронные паспорта спортсменов. Это увеличит отбор талантливой молодежи и повысит эффективность спортивной подготовки", – говорится в сообщении.

Полностью перевести в электронный вид подачу заявлений о приеме детей в спортшколы и другие подобные организации в России планируется к 2028 году. А к 2030-му за счет цифровых технологий ускорится процесс присвоения спортивных званий и разрядов. К этому же году в России планируют интегрировать платформу "Физическая культура и спорт" с региональными информационными цифровыми сайтами.

Между тем в текущем году россияне смогут записаться на сдачу ГТО через портал "Госуслуги".

Ранее стало известно, что в России начали разрабатывать новые спортивные форматы, которые не будут зависеть от международных сообществ. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, говоря об этом, заявил, что инициатива разрабатывается по поручению Владимира Путина.

Закон о цифровом паспорте вступил в силу в РФ

Читайте также

спорттехнологии
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика