Кабмин РФ утвердил правила распределения отчислений букмекеров на развитие спорта

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Российское правительство утвердило правила распределения отчислений букмекеров на развитие спорта. Нововведения вступят в силу с 1 января следующего года, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что целевые отчисления будут направлены на развитие профессионального, детского и массового спорта. Соответствующее поставление уже подписано. Также документом определяется порядок, согласно которому Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) будет перечислять средства, полученные от букмекеров.

Так, в отношении принятых на соревнования ставок, которые проводятся общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортлигами, объединяющими российские и зарубежные клубы, деньги будут перечисляться букмекерами пропорционально сумме принятых ставок. Остальные средства будут перечисляться иными способами.

Согласно документу, 50% отчислений будут перенаправляться профессиональным спортлигам и общероссийским спортивным федерациям, организовывающим соревнования, на результаты которых принимаются ставки. Далее 20% направят спортивным федерациям, спортсмены которых заняли призовые места на последней по времени проведения Олимпиаде, еще 20% – чьи спортсмены участвовали в Олимпийских играх. Кроме того, 5% будут распределяться между спортивными федерациями, представляющие виды спорта, включенные в программу Паралимпийских или Сурдлимпийских игр. Столько же отчислений будет направлено на спортивные федерации, чьи виды спорта не включены в программу Олимпиады, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.

Помимо этого, второе подписанное поставление вступит в силу с начала следующего года. Оно касается правил предоставления отчета о распределении и расходовании средств, полученных от ЕРАИ. Эти документы спортивные федерации и профессиональные лиги будут предоставлять в Минспорт ежеквартально.

Ранее сообщалось, что спортивные федерации и лиги с 2024 будут получать от ЕРАИ данные о пари, заключенных спортсменами, тренерами и судьями. Уточняется, что будут расширены полномочия ЕРАИ для реализации новых норм российского законодательства, которые появились в августе этого года.

Также регулятор сможет с 1 января следующего года предоставлять по запросам общероссийских спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг данные о пари, которые заключили тренеры, спортсмены и судьи, участвующие в соревнованиях под эгидой этих федераций или лиг.

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