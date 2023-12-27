Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа"

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Российский тренер Леонид Слуцкий был представлен в китайском футбольном клубе "Шанхай Шэньхуа" в качестве нового главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По контракту Слуцкий должен приступить к работе в начале нового года. Так, в "Шанхай Шэньхуа" выразили надежду на то, что российский тренер сможет в ближайшее время познакомиться с командой и найти подходящий для нее технический и тактический стиль.

"С нетерпением ждем, что еще больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются еще лучших результатов для клуба в новом сезоне", – заявила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий ушел с должности главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин". Он возглавлял "Рубин" с декабря 2019 года. Также Слуцкий тренировал самарские "Крылья Советов", ЦСКА и "Рубин".

Кроме того, Слуцкий возглавлял английский "Халл Сити" и нидерландский "Витесс". С 2015 по 2016 год он занимал пост главного тренера сборной России.



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