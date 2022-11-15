Слуцкий покинул пост главного тренера ФК "Рубин"

Фото: официальный сайт ФК "Рубин"

Леонид Слуцкий ушел с должности главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщается на сайте команды.

"Футбольный клуб "Рубин" выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба", – говорится в сообщении.

Слуцкий возглавлял "Рубин" с декабря 2019 года. По итогам сезона-2021/2022 казанский клуб под руководством специалиста занял 15-е место в Российской Премьер-лиге и впервые с 2003 года вылетел в Первую лигу. В текущем розыгрыше второго по значимости чемпионата страны "Рубин" после 18 сыгранных туров занимает пятое место.

Ранее стало известно, что московский футбольный клуб "Локомотив" возглавил Михаил Галактионов, ранее занимавший аналогичный пост в "Пари НН". Железнодорожники подписали со специалистом контракт до конца сезона-2023/2024. При этом в соглашении предусмотрена возможность продления.

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