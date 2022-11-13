ЦСКА уступил "Динамо" в последней игре ЧР по футболу перед зимним перерывом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный футбольный клуб "Динамо" одержал победу над московским ЦСКА в игре 17-го тура чемпионата России.

Матч, состоявшийся в столице на стадионе "Динамо", закончился со счетом 2:1. В составе "Динамо" голы оформили Дмитрий Скопинцев и Муми Нгамале. У ЦСКА – Иван Обляков.

К настоящему моменту "Динамо" удалось набрать 29 очков и занять в таблице четвертое место, обойдя ЦСКА. В следующем туре после зимнего перерыва "Динамо" сразится с "Крыльями Советов" из Самары, а ЦСКА сыграет против "Сочи".

Ранее ЦСКА одержал победу над московским "Локомотивом" в игре 15-го тура Российской премьер-лиги. Матч прошел на "РЖД-Арене" в Москве и завершился со счетом 1:0. На 22-й минуте игры удалось забить полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине.

До этого московские футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в игре 13-го тура РПЛ. Матч состоялся на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и завершился со счетом 2:2.



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