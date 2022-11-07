Как "Динамо" потерпело поражение от "Ростова"

6 ноября московское "Динамо" в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги на выезде проиграло "Ростову". Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу южан. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему динамовцы были сильнее, но уступили в этом матче.



Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Есть такая избитая футбольная фраза – "счет не по игре". Так говорят про матчи, результат которых, казалось бы, противоречит здравому смыслу. Как раз таким стал и поединок "Ростова" против "Динамо" в заключительном матче 16-го тура.

Южане завершили первый круг с прекрасным результатом. По итогам половины сезона они набрали 29 очков и разделили с ЦСКА третью-четвертую строчку. А Валерий Карпин теперь может спать спокойно – вероятность того, что "Ростов" не вылетит из РПЛ (а именно такую задачу, как утверждают футболисты желто-синих, до сих пор ставит главный тренер) близка к ста процентам. У "Динамо" же другие амбиции, но реализовывать их получается в разы хуже. После массового оттока легионеров бело-голубые с большой натяжкой могут рассчитывать разве что на место в тройке. А про чемпионскую гонку и вовсе лучше забыть.

Июльская встреча между "Ростовом" и "Динамо" в дебютном туре закончилась вничью – тогда ростовчане сумели избежать поражения и уехали домой не с пустыми руками. Ответный поединок получился куда интереснее, но снова закончился не в пользу динамовцев, на этот раз не сумевших набрать в противостоянии ни единого очка. Между тем начало матча осталось полностью за "Динамо". Гости много атаковали (пусть и почти без опасных ударов), владели мячом и контролировали ход игры. Но под конец первого тайма подопечные Славиши Йокановича создали несколько моментов, которые могли закончиться голом, – выручил Сергей Песьяков. После перерыва "Динамо" продолжило давить. На 58-й минуте футболисты гостей только каким-то чудом не открыли счет: после заброса с фланга в штрафной "Ростова" возникла неразбериха, мяч оказался у Дениса Макарова, тот пробил и умудрился попасть в лицо голкиперу.

Тут же едва не привезли себе динамовцы. Игорь Лещук зачем-то выбежал из вратарской и попытался выбить мяч – неудачно. После этого ошибся еще и Диего Лаксальт и лишь Николас Маричаль сумел разрядить ситуацию. Тем не менее "Ростов" все же забил первым. На 66-й минуте хозяева раскатали контратаку, Николай Комличенко на левом фланге выиграл единоборство, отпасовал в центр на Кирилла Щетинина, а тот с ходу пробил точно в дальний угол. На 83-й минуте ростовчане удвоили счет. Разыграли хозяева великолепную комбинацию, с мячом оказался Данил Глебов – капитан "Ростова" влетел в штрафную, накрутил защитника и с левой по невероятно красивой дуге послал снаряд в сетку. Удивительно, что к тому моменту хозяева нанесли всего два удара по воротам "Динамо" – и оба пришлись не просто в створ, а стали голевыми.

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Что до моментов гостей, то под конец матча количество все же перевалило в качество. На 87-й минуте динамовцы размочили счет благодаря стараниям Константина Тюкавина. Даниил Уткин завозился у собственной штрафной, позволив Вячеславу Грулеву выиграть борьбу за мяч, после чего Ярослав Гладышев подобрал снаряд, в касание вырезал передачу на Тюкавина, а 70-й номер спокойно переиграл Песьякова. Впрочем, вытащить ничью москвичи так и не сумели. Реализация "Динамо" в этой встрече оказалась не просто страшной, а ужасающей. Бело-голубые нанесли по воротам соперника 21 удар, из них семь пришлись в створ и только один достиг цели. Впрочем, статистика "Ростова" оказалась еще более немыслимой – четыре выстрела и все четыре в створ, при этом 50% ударов превратились в голы.

Конечно, можно было бы списать это на простое везение. Но везет, как известно, тому, кто везет. "Ростов" не владел инициативой, не летел вперед и не бил всякий раз на подходе к чужим воротам в надежде на шальной рикошет, как это делало "Динамо". В чем-то ростовчане были похожи на "Вильярреал" в Лиге чемпионов образца прошлого сезона. Тогда футболисты испанского клуба ждали, будто кобра, своего одного-единственного шанса, но атаковали наверняка и сразу насмерть. Эта стратегия позволила команде Унаи Эмери обыграть "Баварию" и дойти до полуфинала ЛЧ. Та же схема пусть и не дала "Ростову" дорогу в плей-офф еврокубков, но тоже принесла солидные дивиденды. Одолев "Динамо", южане вернулись в тройку лидеров РПЛ. И все еще имеют большие шансы на то, чтобы навязать борьбу "Спартаку" за серебряные медали.