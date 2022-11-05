Как "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

5 ноября петербургский "Зенит" в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги уступил грозненскому "Ахмату". Встреча завершилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Зенит" проиграл дома впервые с октября 2021 года.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

"Зенит" в этом сезоне почти безупречен. Команда под руководством Сергея Семака много забивает (петербуржцы наколотили в чемпионате России целых 44 мяча, обновив таким образом рекорд РПЛ по количеству голов в первом круге), мало пропускает – за 15 игр это произошло всего пять раз – и вообще смотрится на голову сильнее любого соперника из Премьер-лиги. Так что нет никаких сомнений в том, что "Зенит" завоюет свой пятый кряду титул. Вопрос только в том, как и при каких условиях. До сегодняшнего дня клуб с берегов Невы не проигрывал ни разу в текущем сезоне. Сине-бело-голубые одержали 12 побед и лишь трижды сыграли вничью – с "Химками", "Факелом" и "Ахматом". Именно последние в ответной игре на старте второго круга неожиданно сотворили сенсацию.

Игра в Петербурге началась для "Зенита" с пропущенного гола, причем уже на 51-й секунде матча. Хозяева неудачно разыграли аут у ворот "Ахмата", соперник подобрал мяч и моментально разогнал контратаку. Лечи Садулаев прорвался по правому флангу, обойдя Вильмара Барриоса, выдал пас в центр штрафной на Владислава Камилова, а тот нанес удар по воротам. Мяч после рикошета попал к Вячеславу Караваеву, который попытался выбить его за лицевую, но угодил в штангу. Тем не менее на добивании тут же оказался Евгений Харин – 59-й номер "Ахмата" выскочил из-под Далера Кузяева и вколотил снаряд в сетку. Этот мяч, по данным сервиса Opta, стал самым быстрым пропущенным голом "Зенита" в Премьер-лиге как минимум с 2008 года.

Однако "Ахмат" не собирался останавливаться. На восьмой минуте в ворота хозяев залетел второй мяч. Кошмарно сыграла оборона "Зенита": Дмитрий Чистяков замешкался при передаче назад, позволив Мохамеду Конате отобрать у него снаряд прямо перед линией штрафной. Дальше сыграло мастерство нападающего "Ахмата". Конате ловко перекинул Михаила Кержакова и забил свой седьмой гол в чемпионате. На 27-й минуте счет мог стать разгромным. После дальнего удара Артема Тимофеева мяч попал в руку Чистякову. Судя по повторам в трансляции, игрок "Зенита" нарушил правила. Но судья на VAR решил по-другому, не увидев в этом эпизоде повода для назначения пенальти, а главный арбитр встречи Павел Кукуян момент пересматривать не стал.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

"Зенит" завелся лишь к концу первого тайма. На 44-й минуте петербуржцы организовали великолепный момент: Малком набрал скорость по правому флангу, сместился в центр и отпасовал на Клаудиньо, 11-й номер пробил, но Гиорги Шелия в красивом прыжке спас "Ахмат" от гола. Несмотря на давление "Зенита" после перерыва, гости пропустили только на 65-й минуте. Сине-бело-голубые разыграли угловой, грозненцы отбились, но вторым темпом "Зенит" достиг своей цели: Андрей Мостовой после паса Кузяева оказался на дальней штанге и поразил ворота "Ахмата". Впрочем, на большее хозяйской команды не хватило. Где-то не доставало петербуржцам точности, где-то спасал голкипер соперника, но счет до конца матча так и остался неизменным.

Субботняя игра в Санкт-Петербурге оказалась уникальной сразу в нескольких смыслах. Во-первых, это поражение стало для "Зенита" первым в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги. Во-вторых, вышеупомянутый рекорд по самому быстрому голу в ворота сине-бело-голубых. В-третьих, петербургский клуб пропустил два гола в первые десять минут матча в РПЛ впервые с ноября 2010 года. Тогда "Зенит" после шестой минуты уступал "Сибири", но в итоге выиграл 5:2. Наконец, в-четвертых, "Зенит" проиграл дома в чемпионате России впервые с октября 2021 года (тогда команда Сергея Семака потерпела поражение против "Сочи"). Беспроигрышная серия зенитовцев составила 17 матчей.

Скажется ли это на гонке за титул? Нисколько. Но сегодняшнее представление хотя бы немного оживило ситуацию в Премьер-лиге, где самые яркие события уже давно крутятся не вокруг лидеров чемпионата, а наоборот – вокруг аутсайдеров. Именно они ("Химки", "Локомотив" и, отчасти, "Торпедо") сейчас выступают главными ньюсмейкерами. И чаще всего – далеко не в спортивном ключе. Поэтому победа "Ахмата" не только нарушила гегемонию действующего (и будущего) чемпиона Премьер-лиги, но и заодно напомнила, для чего мы все еще смотрим российский футбол – как раз ради таких историй.