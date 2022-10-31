Как "Спартак" одержал победу над "Торпедо"

30 октября "Спартак" обыграл "Торпедо" в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как прошло братское дерби.



Московский "Спартак" к концу первого круга набрал серьезный ход. В последних четырех играх красно-белые забивали стабильно не менее двух мячей, а общий счет этих матчей составил 14:5. В итоге команда Гильермо Абаскаля не только укрепилась на второй строчке турнирной таблицы, но и почти догнала по результативности "Зенит": 37 голов у "Спартака" против 44 – у подопечных Сергея Семака. Испанский специалист действительно сумел поставить красно-белым атакующий футбол и вообще наладить игру в передней линии, хотя и полностью не решил вопросы в обороне. Что до "Торпедо", то новый главный тренер черно-белых Андрей Талалаев пока не смог перевернуть ход дел в стане автозаводцев. Две игры под новым руководством – против "Локомотива" и "Ахмата" – "Торпедо" проиграл, пусть и с минимальным счетом. Аналогичная история повторилась и на "Открытие Арене".

Сразу после стартового свистка спартаковцы ожидаемо завладели инициативой и начали оказывать давление на ворота соперника. На 17-й минуте это едва не вылилось в привоз в исполнении "Торпедо". Боян Роганович отпасовал мяч назад на Александра Довбню, но голкипер черно-белых замешкался, позволив Михаилу Игнатову сократить дистанцию. Поэтому, когда вратарь выбил мяч, снаряд попал в игрока "Спартака" и только чудом не отрикошетил в створ. Тем не менее дальше Довбня полностью реабилитировался, совершая спасение за спасением. На 20-й минуте Георгий Джикия получил пространство на подходах к штрафной и решил пробить с дальней дистанции – голкипер "Торпедо" вступил в игру и красивым прыжком парировал этот удар.

На 32-й минуте Довбня снова выручил черно-белых. После прострела Квинси Промеса с левого фланга Олег Кожемякин чуть не срезал мяч в собственные ворота, но голкипер "Торпедо" занял правильную позицию и отбил снаряд грудью. Под конец первого тайма еще несколько раз приходилось Довбне отражать опасные удары соперника, но все же удалось голкиперу автозаводцев сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако сразу после перерыва "Спартак" все-таки забил. На 50-й минуте черно-белые потеряли мяч в центре поля и хозяева тут же раскатали контратаку. Александр Соболев вырезал великолепную передачу на Квинси Промеса, тот вырвался из-за спин двух защитников "Торпедо", вылетел один на один с Довбней и сумел переиграть голкипера гостей.



Забив первый гол, спартаковцы тут же решили удвоить преимущество. На 58-й минуте Роман Зобнин после проникающего паса ворвался в штрафную с правого фланга, нанес удар в ближний угол – голкипер справился с этим выстрелом. На 80-й минуте Зобнин получил еще один шанс: 47-й номер получил пас в касание от Промеса, примерно с 13 метров пробил по воротам, но не попал даже в створ. А на 86-й минуте мог оформить дубль уже Промес. Антон Зиньковский отдал диагональную передачу на голландца, тот забежал в штрафную и ударил – Довбня успел сложиться и остановил этот мяч. До конца матча "Спартак" так и не сумел забить второй гол, а "Торпедо" даже не пытался отыграться – за всю игру черно-белые нанесли всего один удар в створ ворот соперника. В результате спартаковцы непривычно сухо, но все же обыграли автозаводцев в братском дерби.

Красно-белые благодаря этой победе по итогам первой половины сезона уверенно занимают второе место. Несмотря на редкие неудачи, прямо сейчас "Спартак" – одна из лучших команд чемпионата. В последних шести играх подопечные Абаскаля одержали пять побед и один раз сыграли вничью – с ЦСКА. А нападающий красно-белых Квинси Промес лидирует в гонке бомбардиров. У автозаводцев же ситуация диаметрально противоположная. "Торпедо" – худшая команда РПЛ. Чтобы спастись, черно-белым нужно буквально чудо. Потому что сейчас команда Андрея Талалаева планомерно готовится начать следующий сезон уже в ФНЛ. Клуб кое-как наладил игру в обороне и перестал пропускать по три-четыре мяча за матч. Но в нападении у "Торпедо" все по-прежнему тяжелее некуда. Черно-белые забили за сезон семь голов – столько же, сколько форвард "Спартака" Александр Соболев. И с этим нужно что-то делать. Как говорят в таких случаях, еще вчера.