Как ЦСКА одолел "Локомотив" в столичном дерби

В субботу, 29 октября, "Локомотив" с минимальным счетом потерпел поражение от ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол в игре забил Хесус Медина. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как железнодорожники оказались еще на шаг ближе к ФНЛ.



Расклады перед игрой "Локомотива" и ЦСКА были кристально понятны. Армейцы, несмотря на три ничейных результата подряд (против "Динамо", "Спартака" и "Оренбурга"), все еще представляли серьезную опасность для любого своего соперника и по-прежнему сохраняли место в тройке лидеров. В последней встрече подопечные Владимира Федотова упустили победу с оренбуржцами, но в остальном игра красно-синих вызывали приятные эмоции, а гол Федора Чалова пяткой стал главным украшением тура.

Что касается железнодорожников, то здесь изначально было сложно ожидать чудес. Нового наставника руководство красно-зеленых так и не нашло. Уже две недели СМИ "примеряют" в "Локомотив" главного тренера "Нижнего Новгорода" Михаила Галактионова. Но до сих пор официально ничего не решилось.

Когда Галактионов придет в "Локо" и придет ли – остается вопросом. Кроме того, решительно непонятно, насколько красно-зеленым нужен именно этот тренер, а также критичной ли будет кадровая ошибка в нынешних условиях. Драгоценное сейчас для железнодорожников время утекает как вода. Вместе с шансами на то, чтобы исправить свое турнирное положение и сохранить прописку в Премьер-лиге.

Игра с ЦСКА ушла "Локомотиву" в минус. Начало дерби было небогато на интересные моменты. Тем не менее армейцы едва ли не вторым ударом в створ открыли счет на 22-й минуте. Железнодорожники, казалось бы, отбились от атаки, но Хорхе Карраскаль подобрал мяч на левом углу штрафной, навесил на дальнюю штангу, а Хесус Медина головой замкнул комбинацию: Маринато Гилерме лишь разочарованно проводил глазами залетающий в сетку снаряд.

"Локомотив" имел железобетонный шанс отыграться. На 26-й минуте железнодорожники выдали чудесную атаку: Антон Миранчук отдал пас к линии штрафной на Вильсона Изидора, тот выложил передачу на Константина Марадишвили, а пятый номер вылетел один на один с Игорем Акинфеевым. Однако голкипер ЦСКА сыграл на высочайшем уровне, успев ногой преградить дорогу мячу.



В начале второго тайма Медина чуть не оформил дубль. На 48-й минуте оборона железнодорожников допустила грубую ошибку, позволив парагвайцу получить мяч в штрафной. Хесус с 12–13 метров нанес мощный удар, но на этот раз Гилерме сыграл надежно и спас своих одноклубников.

После игра подуспокоилась и для одной, и для другой команды. Но на 69-й минуте ЦСКА вновь получил возможность увеличить преимущество. Армейцы заработали стандарт в нескольких метрах от линии штрафной. Чалов красиво зарядил в дальний угол: мяч попал в штангу и вылетел в поле, где на добивании под снаряд не сумел подстроиться Бактиер Зайнутдинов.

На 89-й минуте ЦСКА все-таки забил второй гол. Вышедший на замену Егор Ушаков после навеса от Антона Заболотного, который тоже только-только появился на поле, выиграл единоборство у Дмитрия Баринова, пролетел по левому флангу, ворвался в штрафную и практически с лицевой линии послал мяч точно в ворота.

Впрочем, этот чудо-гол был отменен. Главный арбитр встречи Артем Любимов после видеопросмотра посчитал, что Ушаков нарушил правила во время борьбы с Бариновым. Поэтому вместо отметки о взятии ворот 19-летний воспитанник ЦСКА получил желтую карточку, которая в компенсированное время неожиданно превратилась в красную. Ушаков сфолил против Тина Едвая, за что получил второй горчичник и был отправлен в раздевалку.

Однако даже такая концовка не сумела подпортить положительный результат для ЦСКА. Армейцы спокойно довели дело до победы и продлили свою беспроигрышную серию до пяти матчей подряд. По итогам первого круга красно-синие расположились на третьей строчке, имея в своем активе столько же очков, сколько "Ростов" и "Спартак", но уступая первым и опережая вторых по дополнительным показателям. Армейцы по большому счету, как и все остальные команды чемпионата, совершенно точно выпали из чемпионской гонки, но при сохранении нынешнего темпа поборются за серебряные медали РПЛ.

"Локомотив" же по итогам половины сезона занимает 14-ю строчку, набрав всего 12 очков. Единственное, за что могут и должны сейчас бороться железнодорожники, – это сохранение места в Премьер-лиге. И хотелось бы верить, что в ближайшие месяцы тревожная ситуация в стане красно-зеленых наконец выправится.

