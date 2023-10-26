Спортивные федерации РФ будут получать данные о пари, заключенных спортсменами

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Спортивные федерации и лиги со следующего года будут получать от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) данные о пари, заключенных спортсменами, тренерами и судьями. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, будут расширены полномочия ЕРАИ для реализации новых норм законодательства РФ, которые появились в августе 2023 года. Также регулятор сможет с 1 января следующего года предоставлять по запросам общероссийских спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг данные о пари, которые заключили тренеры, спортсмены и судьи, участвующие в соревнованиях под эгидой этих федераций или лиг.

Кроме того, регулятор способен приостановить перечисления целевых отчислений от букмекеров спортивным федерациям и лигам, а также возобновлять эти операции. Ранее у ЕРАИ не было таких полномочий.

19 октября гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев заявил, что целевые отчисления от букмекеров спортивным федерациям РФ за текущий год составят около 17 миллиардов рублей. В прошлом году сумма была более десяти миллиардов рублей, в 2021-м – десять миллиардов.

ЕРАИ создан 23 июня 2021 года, чтобы повысить эффективность госнадзора за организацией и проведением азартных игр и обеспечить внебюджетное финансирование спорта в РФ.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила санкции в отношении российских спортсменов на предстоящий сезон – 2023/24. Санкции также действуют в отношении атлетов из Белоруссии.

В Европе не все оценили такое решение. Норвежские СМИ пишут, что сезон без таких звезд лыжных гонок, как, например, Александр Большунов, будет неполноценным.

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