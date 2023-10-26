FIS продлила отстранение российских спортсменов на 2024 год

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований на 2024 год. Санкции также действуют в отношении белорусских атлетов.

В Европе далеко не все довольны таким решением. Норвежские СМИ пишут о том, что сезон без таких звезд лыжных гонок, как, например, Александр Большунов, будет неполноценным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.