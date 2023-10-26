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26 октября, 07:45

Спорт

FIS продлила отстранение российских спортсменов на 2024 год

FIS продлила отстранение российских спортсменов на 2024 год

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований на 2024 год. Санкции также действуют в отношении белорусских атлетов.

В Европе далеко не все довольны таким решением. Норвежские СМИ пишут о том, что сезон без таких звезд лыжных гонок, как, например, Александр Большунов, будет неполноценным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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