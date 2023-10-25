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25 октября, 09:00

Транспорт

Мэр Москвы рассказал, где будет расположена новая станция метро "Гольяново"

Мэр Москвы рассказал, где будет расположена новая станция метро "Гольяново"

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Новая станция метро появится на Уссурийской улице. Она получит название "Гольяново" и улучшит транспортную доступность района, в котором живет более 230 тысяч человек.

Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, конкретные параметры будущей станции еще предстоит разработать и утвердить, но основные решения уже понятны. "Гольяново" будет станцией мелкого заложения, и строить ее будут открытым способом в котловане глубиной порядка 17 метров.

Метростроевцам предстоит возвести островную платформу и четыре выхода на обе стороны Уссурийской улицы. Для маломобильных пассажиров установят лифты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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