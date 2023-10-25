Еще один участок бывшей промзоны Прожектор реорганизуют в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участок бывшей промзоны Прожектор перестроят по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Площадь объекта составляет 3,12 гектара.

"В рамках проекта предусмотрено строительство около 107 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций оценивается более чем в 13 миллиардов рублей. Реализация проекта даст городу почти тысячу новых рабочих мест", – поделился Ефимов.

Участок находится вдоль Зеленого проспекта в шаговой доступности от станции метро "Перово". Реорганизовать ее смогут правообладатели, городской оператор или инвестор, которого определят по результатам торгов.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что на замену устаревшего торгово-офисного здания и автосервиса на участке в Перове построят более 74 тысяч квадратных метров комфортного жилья по программе реновации. Кроме того, там возведут общественно-деловой комплекс, чья площадь составит свыше 32 тысяч "квадратов".

Ранее Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор в районе Перово. Мэр уточнил, что на данный момент территория площадью около 200 гектаров в основном занята складами. Здесь построят современные жилые кварталы, где смогут проживать больше 17,6 тысячи человек.