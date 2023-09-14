Матч звезд КХЛ состоится в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". Об этом сообщается в телеграм-канале КХЛ.

При этом матч звезд Женской хоккейной лиги и Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги состоятся в Туле.

"СКА-Арена" начали возводить в 2020 году, она должна была принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Но Международная федерация хоккея в конце апреля прошлого года заявила о переносе турнира.

"СКА-Арена" станет одним из самых вместительных дворцов в мире. Там смогут находиться 21,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что из-за участия вратаря Ивана Федотова в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" из Казани вступил в силу запрет на международные трансферы для столичного ЦСКА. Ограничения продлятся один сезон, до 10 августа 2024 года.

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