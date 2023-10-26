Футболиста "Ньюкасла" Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев из-за ставок

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Игрока британского футбольного клуба "Ньюкасл" и сборной Италии Сандро Тонали отстранили от матчей на 10 месяцев из-за ставок. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на главу Итальянской федерации футбола Габриэле Гравину.

В статье уточняется, что 23-летний спортсмен делал ставки на матчи чемпионата Италии.

Футболист является чемпионом Италии. С начала сезона он играет в составе команды "Ньюкасл".

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Так, по Уголовному кодексу Ирана действия футболиста могут рассматриваться в качестве прелюбодеяния, совершенного лицом, не состоящим в браке.



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