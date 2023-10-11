Роналду могут назначить 100 ударов плетьми за нарушение закона Ирана – СМИ

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Португальскому футболисту Криштиану Роналду может грозить 100 ударов плетьми за нарушение закона Ирана. Причиной стало видео, на котором спортсмен обнял иранскую художницу с ограниченными возможностями, сообщает портал Rouydad24.

Так, по Уголовному кодексу Ирана действия футболиста могут рассматриваться в качестве прелюбодеяния, совершенного лицом, не состоящим в браке. Его могут наказать при повторном визите в страну. Об открытии расследования не уточняется.

До этого СМИ сообщили, что Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился после гола в матче 1/2 финала Кубка арабских чемпионов против иракского клуба "Аль‑Шорта". Известно, что в Саудовской Аравии нельзя показывать какие-либо жесты и символы, связанные с христианством. За их публичный показ может грозить арест за стремление обратить других в свою веру.

Криштиану Роналду решил покинуть "Аль-Наср" – СМИ