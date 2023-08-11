Роналду могут арестовать из-за того, что он перекрестился после гола – СМИ

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Капитана саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду могут арестовать за то, что он перекрестился после гола в матче 1/2 финала Кубка арабских чемпионов против иракского клуба "Аль‑Шорта". Об этом информирует Italy 24 Press News.

Известно, что в Саудовской Аравии нельзя показывать какие-либо жесты и символы, связанные с христианством. За их публичный показ может грозить арест за стремление обратить других в свою веру.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий облил оператора водой после ничьей в матче Кубка арабских чемпионов. Клуб Роналду "Аль-Насра" закончил матч с "Аль-Шабабом" со счетом 0:0.

Капитан португальской команды вышел на поле на 62-й минуте и совершил результативный удар спустя 12 минут. После этого судья отменил гол Роналду из-за положения вне игры.

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