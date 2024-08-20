Напавший на контролера "Московского паркинга" получил 2,5 года колонии

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Мужчина, напавший с ножом на контролера "Московского паркинга", отправлен в колонию общего режима на 2,5 года. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем официальном телеграм-канале.

"В марте этого года наш работник выполнял свои обязанности на одной из столичных улиц. К нему подошел неизвестный мужчина с ножом. Он угрожал нашему работнику и ранил его в руку", – отметили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что мужчина была задержан через некоторое время.

Дептранс напомнил, что контролеры являются представителями власти, и все, кто применяет силу по отношению к ним, будут нести ответственность.

Похожая ситуация произошла летом прошлого года. Сотрудник "Моспаркинга" увидел автомобиль с завешанным номером и попытался зафиксировать нарушение, но в это время к нему подошел водитель грузовика. Он начал толкать контролера, затем вырвал оборудование и уехал. Позже суд назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии.

