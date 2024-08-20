20 августа, 13:43Происшествия
Напавший на контролера "Московского паркинга" получил 2,5 года колонии
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Мужчина, напавший с ножом на контролера "Московского паркинга", отправлен в колонию общего режима на 2,5 года. Об этом столичный Дептранс сообщает в своем официальном телеграм-канале.
"В марте этого года наш работник выполнял свои обязанности на одной из столичных улиц. К нему подошел неизвестный мужчина с ножом. Он угрожал нашему работнику и ранил его в руку", – отметили в ведомстве.
В департаменте подчеркнули, что мужчина была задержан через некоторое время.
Дептранс напомнил, что контролеры являются представителями власти, и все, кто применяет силу по отношению к ним, будут нести ответственность.
Похожая ситуация произошла летом прошлого года. Сотрудник "Моспаркинга" увидел автомобиль с завешанным номером и попытался зафиксировать нарушение, но в это время к нему подошел водитель грузовика. Он начал толкать контролера, затем вырвал оборудование и уехал. Позже суд назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии.
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