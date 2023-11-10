Полиция задержала безбилетника, избившего контролера в метро Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции на станции столичного метро "Комсомольская" Сокольнической линии задержали мужчину, который прошел через турникеты без оплаты проезда и избил контролера, пытавшегося его остановить. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Москве.

Отмечается, что после остановки мужчины контролером был составлен протокол об административном правонарушении. После этого злоумышленник проявил агрессию и ударил женщину-контролера по лицу, а потом скрылся. Пострадавшая обратилась в медучреждение для оказания помощи, заявили в столичном главке полиции.

Мужчину задержали в переходе станции "Комсомольская" и доставили в следственные органы для дальнейшего разбирательства, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что еще один безбилетный пассажир напал на контролера в автобусе на севере Москвы. Он ударил женщину по голове и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Расследование дела находится на контроле в прокуратуре. Злоумышленнику может грозить до пяти лет тюрьмы.

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