Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 16:30

Происшествия

Новости мира: сильнейший потоп накрыл Бангладеш

Новости мира: сильнейший потоп накрыл Бангладеш

Новости мира: Белый дом может изменить пакет военной помощи для Украины

Новости регионов: подпорная стена рухнула на семь автомобилей во Владивостоке

Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

Группировка войск "Север" сорвала попытки атак ВСУ в приграничных районах

Пиротехники МЧС обнаружили боевую часть ракеты "Точка-У" в Курской области

"Безопасный город": сотрудники ФСБ разоблачили участников преступной схемы

"Безопасный город": москвичам рассказали, куда обращаться за помощью при домашнем насилии

"Безопасный город": мужчина похитил телефон у пассажира на станции "Мнёвники"

"Безопасный город": преподавателя РУДН подозревают в организации фиктивных браков

Сильнейший потоп накрыл Бангладеш. Под водой оказались несколько крупных городов и сотни деревень, в которых проживает больше 36 миллионов человек. Погибли как минимум 13 человек. Наводнение стало самым разрушительным в стране за последние несколько десятилетий.

На юге Франции горит синагога. Взрыв произошел перед зданием. Неизвестный поджег две припаркованные рядом машины. Предположительно, в одной из них был заложен баллон с газом. Огонь стремительно перекинулся на дом молитвы.

В Ботсване найден второй по величине алмаз в истории человечества. Его масса составила почти 2,5 тысячи карат. Драгоценный минерал оценивается в 63 миллиона долларов.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика