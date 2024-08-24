Новости мира: сильнейший потоп накрыл Бангладеш

Сильнейший потоп накрыл Бангладеш. Под водой оказались несколько крупных городов и сотни деревень, в которых проживает больше 36 миллионов человек. Погибли как минимум 13 человек. Наводнение стало самым разрушительным в стране за последние несколько десятилетий.

На юге Франции горит синагога. Взрыв произошел перед зданием. Неизвестный поджег две припаркованные рядом машины. Предположительно, в одной из них был заложен баллон с газом. Огонь стремительно перекинулся на дом молитвы.

В Ботсване найден второй по величине алмаз в истории человечества. Его масса составила почти 2,5 тысячи карат. Драгоценный минерал оценивается в 63 миллиона долларов.

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