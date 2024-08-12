Cumhuriyet: пять человек пострадали после нападения мужчины с ножом в Турции

Фото: телеграм-канал SHOT

Мужчина с ножом и топором напал на людей в саду в турецком городе Эскишехир на северо-западе страны. Об этом сообщает местное издание Cumhuriyet.

Злоумышленнику 18 лет, он был одет в стальной жилет и каску, а свое нападение он транслировал в интернете в прямом эфире. Утверждается, что он находился под "воздействием военных компьютерных игр".

Сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего. Он успел ранить пятерых человек – их всех доставили в больницу, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В конце июля подросток напал с ножом на детей в Британии. Подозреваемым оказался 17-летний молодой человек родом из Кардифа. Происшествие случилось во время группового занятия детей на тему танцев поп-певицы Тейлор Свифт. В результате три ребенка погибли, еще несколько были тяжело ранены.

Это происшествие спровоцировало беспорядки, которые впоследствии распространились по стране. Более 50 правоохранителей пострадали при их подавлении. Британский премьер Кир Стармер назвал беспорядки бандитизмом, добавив, что их участники пожалеют о своих действиях.