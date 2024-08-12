Украинца задержали в Перу по делу об убийстве россиянки

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Гражданина Украины задержали в Перу по делу об убийстве женщины из России. Об этом со ссылкой на заявление суда города Юримагуас сообщает ТАСС.

"Судебная власть проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на 9 месяцев украинцу, который, предположительно, убил и расчленил гражданку России", – указано в сообщении.

По данным следствия, украинец убил женщину в четверг, 8 августа, в оздоровительном центре в департаменте Лорето в северной части Перу.

Местные СМИ передают, что во время задержания мужчина кричал, кусался и пытался защищаться с помощью ножа. Местные власти считают, что подозреваемый мог находиться под воздействием наркотиков. Мужчине вменяется убийство с отягчающими обстоятельствами.

Отмечается, что судебное заседание по этому делу перенесли с 11 на 12 августа, так как подозреваемый "почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу".

Ранее мужчина напал с ножом на бывшую жену в примерочной торгового центра в Москве. Между ними произошел конфликт, в результате которого 36-летний мужчина нанес ножом 29-летней женщине множественные удары, в том числе в область шеи и головы.

Бывший супруг скрылся с места преступления, а потерпевшую госпитализировали. Она осталась жива благодаря своевременно оказанной медпомощи.