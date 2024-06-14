Новости регионов: маршрутка провалилась в дыру в асфальте в Волгограде

Маршрутка на полном ходу провалилась в дыру в асфальте в Волгограде. Машина так и не смогла выехать из нее самостоятельно. Однако никто не пострадал. По данным прокуратуры, ранее тут чинили магистральный трубопровод.

Развлекательные мероприятия отменили в Амурской области после ДТП в Благовещенске. Водитель не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Трое погибли, двое из них дети. Еще трое детей находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

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