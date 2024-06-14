Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 23:30

Происшествия

Новости регионов: маршрутка провалилась в дыру в асфальте в Волгограде

Новости регионов: маршрутка провалилась в дыру в асфальте в Волгограде

Двое человек погибли после атаки ВСУ на жилой дом в Шебекине

Число раненных после обрушения дома в Шебекино выросло до 7 человек

"Безопасный город": МВД задержало мужчину, напавшего на женщину в метро

"Безопасный город": шестилетняя девочка получила травму на батуте

"Безопасный город": таможенники Шереметьево задержали украинца за наличные доллары

"Безопасный город": суд рассматривает дело одного из участников коптевской ОПГ

Эвакуацию объявляли в аквапарке "Мореон"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 июня

Новости мира: самолет-амфибия частично затонул в Турции

Маршрутка на полном ходу провалилась в дыру в асфальте в Волгограде. Машина так и не смогла выехать из нее самостоятельно. Однако никто не пострадал. По данным прокуратуры, ранее тут чинили магистральный трубопровод.

Развлекательные мероприятия отменили в Амурской области после ДТП в Благовещенске. Водитель не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. Трое погибли, двое из них дети. Еще трое детей находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика