Самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу на Камчатке

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Самолет с пассажирами выкатился на Камчатке за пределы взлетной полосы. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

"Сегодня в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) при рулении воздушного судна АН-26, рейсом Петропавловск-Камчатский – Магадан, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", – указано в сообщении.

Сообщается, что никто не пострадал.

На рейс были зарегистрированы 28 человек. Региональная прокуратура контролирует ход проверки по факту инцидента, причины произошедшего выясняются. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полета.

Ранее сообщалось, что самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" после посадки выкатился вправо от ВПП в аэропорту Саранска. Отмечалось, что борт выкатился с полосы примерно на 10 метров.

В самолете находились 87 пассажиров и члены экипажа. Никто не пострадал, а самолет повреждений не получил.