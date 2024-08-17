Азербайджан выделил Турции самолет для тушения природных пожаров

Фото: 123RF/toa55

Азербайджан выделил Турции самолет для оказания помощи в тушении лесных пожаров, пишет ТАСС со ссылкой на администрация турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.

По информации от главы Минсельхоза Ибрагима Юмаклы, на данный момент под контроль взяты 69 из 72 природных пожаров в Турции. Службы тушат возгорания в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу.

В свою очередь, департамент коммуникаций администрации президента сообщил о мобилизации 42 вертолетов, 11 самолетов и 366 наземных средств, включая водовозы и строительную технику. Также был задействован российский самолет-амфибия Бе-200.

Между тем природный пожар повредил 14 зданий в СНТ в Астрахани. На месте ЧП работали свыше 60 специалистов и 24 единицы техники. В садовом товариществе горели сухая трава и камыш. При этом площадь пожара по фронту составила 1,5 тысячи метров.