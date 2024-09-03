ХАМАС опубликовал последнее видео с погибшим россиянином и другими заложниками

Фото: AP Photo/Abdel Kareem Hana

ХАМАС представил кадры с последними словами россиянина Александра Лобанова и другими заложниками, чьи тела недавно обнаружили в Рафахе, передает РИА Новости.

На опубликованном видео шестеро заложников по очереди называют свои имена, в том числе и Лобанов. При этом неизвестно, когда и где осуществлялась съемка данного ролика.

"В ближайшие часы мы опубликуем их последние слова", – сказано в конце видео.

Спустя время радикальное палестинское движение разместило обращение погибшей заложницы Иден Йерушалми, в рамках которого она призвала к прекращению огня в секторе Газа.

Тела шести заложников были обнаружены в подземном тоннеле в районе Рафаха вечером 31 августа. После опознания израильская сторона сообщила семьям Кармель Гат, Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Лобанова, Альмога Саруси и Ори Данино об их гибели.

В связи с этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям Лобанова и извинился за то, что его не удалось спасти. Он также говорил с другими семьями заложников, чьи тела были обнаружены в Газе. Вместе с тем посольство Израиля в Москве подчеркнуло, что находится в контакте с родными погибшего россиянина. Власти страны окажут им поддержку.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года, когда ХАМАС выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи".

