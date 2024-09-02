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Новости

02 сентября, 16:30

Происшествия

Новости регионов: пассажира, который избил таксиста, задержали в Тульской области

Новости регионов: пассажира, который избил таксиста, задержали в Тульской области

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Пассажира, который избил таксиста в Подмосковье, задержали в Тульской области. Хотя само нападение произошло в Люберцах. Мужчина отказался оплачивать проезд, ударил водителя по голове, из-за чего тот потерял управление автомобилем. Как сообщили в МВД, нападавший уже ранее был судим. Возбуждено уголовное дело.

Фура врезалась в пассажирский автобус в Смоленской области. Один человек погиб. Еще семь получили различные травмы. Как сообщают местные власти, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила и проехал на красный сигнал светофора.

Пожар в многоэтажке в Калининграде полностью потушили. Об этом сообщают в МЧС. В доме рядом с туристическим местом "Рыбная деревня" загорелась крыша. Площадь возгорания составила 200 квадратов. Причиной пожара, предварительно, могло стать короткое замыкание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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