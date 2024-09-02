Пожар в многоэтажке в Калининграде полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в многоэтажке в Калининграде полностью ликвидирован, передает пресс-служба МЧС России.

Кровля 14-этажного дома загорелась днем 2 сентября. К тушению были подключены все силы и средства. Огонь охватывал технический этаж на 200 квадратных метрах.

Позже возгорание было локализовано на площади 250 квадратных метров. В свою очередь, врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных заявлял, что предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Из здания были эвакуированы 14 человек, из которых четверо жильцов были спасены из застрявшего лифта.

Беспрозванных также добавил, что всем пострадавшим будет оказана поддержка.