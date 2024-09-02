Пожар в жилом доме в Калининграде локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание в жилом доме в Калининграде локализовано на площади 250 квадратных метров. Об этом заявил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

По его словам, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание, однако на месте работают дознаватели, которые определят окончательную версию случившегося. Беспрозванных заявил, что всем пострадавшим будет оказана поддержка.

Он также уточнил, что из здания были эвакуированы 14 человек, из которых четверо жильцов были спасены огнеборцами из застрявшего лифта. Сейчас сотрудники МЧС России продолжают эвакуацию граждан.

При этом пресс-служба МЧС России сообщает, что из жилого дома спасатели эвакуировали 21 человека, пять – спасены, в том числе два ребенка. Сейчас на месте происшествия задействованы свыше 50 специалистов и 18 единиц техники.

"Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Ситуацию держу на контроле", – уточнил врио губернатора Калининградской области.

Кровля 14-этажного дома загорелась в Калининграде днем 2 сентября. К тушению подключены все силы и средства. Огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах.

Ранее на Бережковской набережной загорелся второй этаж трехэтажного административного здания. Предварительной причиной стала неисправность электросети.

К тушению были привлечены более 130 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль "Полковник Чернышев", беспилотники, а также четыре вертолета Московского авиационного центра: три Ка-32 и один Ми-26. В результате пожар был полностью ликвидирован.

