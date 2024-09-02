02 сентября, 12:04Происшествия
Кровля 14-этажного дома загорелась в Калининграде
Фото: телеграм-канал "Вести. Калининград"
В Калининграде горит кровля 14-этажного дома. Об этом рассказал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.
"Выезжаю на место пожара на улице Эпроновской, 20. Большое возгорание", – сказал Беспрозванных, добавив, что к тушению подключены все силы и средства.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь охватил технический этаж на 200 квадратных метрах. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Ранее в Ижевске 11-летняя девочка погибла в результате пожара в бане. По предварительной информации, многодетная семья пришла к соседям помыться в бане. В какой-то момент здание охватил огонь. Все успели выбраться на улицу, кроме девочки.
Еще одно возгорание произошло ранее в селе Журавка Воронежской области. В какой-то момент огонь перекинулся на жилые дома. Через некоторое время удалось локализовать пожар на площади почти 1 гектар.
Возгорание произошло в жилом доме в ТиНАО