31 августа, 09:08Происшествия
На Бережковской набережной в Москве горит здание на площади 1 тыс "квадратов"
Фото: МЧС России
На Бережковской набережной в Москве горит административное здание, сообщает пресс-служба МЧС.
Огонь полыхает на площади в тысячу квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.
Уточняется, что ЧП происходит в доме 20, строении 9. В трехэтажном здании горит второй этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению пожара привлекли более 110 человек и 35 единиц техники.
Ранее огонь охватил территорию бывшего завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Сперва площадь пожара составляла 1,6 тысячи квадратных метров. Однако позже огонь распространился на 3,5 тысячи "квадратов".
В свою очередь, открытое горение удалось локализовать на площади 2,7 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы около 80 специалистов и 24 единицы техники, а также вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ.
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