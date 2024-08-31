На Бережковской набережной в Москве горит здание на площади 1 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

На Бережковской набережной в Москве горит административное здание, сообщает пресс-служба МЧС.

Огонь полыхает на площади в тысячу квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.

Уточняется, что ЧП происходит в доме 20, строении 9. В трехэтажном здании горит второй этаж. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. К тушению пожара привлекли более 110 человек и 35 единиц техники.

Ранее огонь охватил территорию бывшего завода имени Ухтомского в подмосковных Люберцах. Сперва площадь пожара составляла 1,6 тысячи квадратных метров. Однако позже огонь распространился на 3,5 тысячи "квадратов".

В свою очередь, открытое горение удалось локализовать на площади 2,7 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы около 80 специалистов и 24 единицы техники, а также вертолеты КА-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ.