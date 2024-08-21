Спасатели ликвидировали пожар на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар, который произошел на западе Москвы, потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Информация о возгорании поступила управлению 21 августа. Оказалось, что на Солнцевском проспекте возле дома 6, корпуса 1, воспламенился мусор на открытой площадке.

Огонь распространился на площади 80 квадратных метров. В результате пожар потушили. При этом информации о пострадавших не поступало.

В среду, 21 августа, спасателям также удалось спасти из горящей квартиры на юге Москвы женщину и ребенка. При этом в ведомстве опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что в жилом доме в Южном Чертанове случился взрыв и последующий пожар.

В некоторых телеграм-каналах также сообщалось, что один из спасателей перестал выходить на связь. Однако, по информации МЧС, пострадавших среди сотрудников нет. Сам пожар случился в квартире на девятом этаже дома.

