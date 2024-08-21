Женщина с ребенком спасены из пожара на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Спасатели вынесли из горящей квартиры на юге Москвы женщину и ребенка, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

При этом в ведомстве опровергли информацию СМИ о том, что в жилом доме в Южном Чертанове случился взрыв и последующий пожар. Ряд телеграм-каналов также писали, что один из спасателей перестал выходить на связь.

"Огнеборцы задействованы в тушении, пострадавших среди сотрудников нет", – подчеркнули в МЧС.

Сам инцидент случился в квартире на девятом этаже дома, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в подмосковном Одинцове. Там загорелся жилой дом, расположенный на Можайском шоссе. По предварительным данным, возгорание случилось на шестом этаже, из-за чего пожар охватил три квартиры многоквартирного дома. В результате из помещения спасли ребенка.

