Площадь пожара в подмосковных Люберцах выросла до 2 тысяч "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара на производстве в подмосковных Люберцах выросла до двух тысяч квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На месте работают порядка 80 специалистов и 24 единицы техники. К ликвидации огня привлечен вертолет КА-32 МАЦ.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее говорилось, что пожар произошел на территории бывшего завода имени Ухтомского, а его площадь составляет 1,6 тысячи квадратных метров.

В ночь на 15 августа произошел другой крупный пожар в поселке Четук в Адыгее, где на открытой территории загорелись ангар и деревянные поддоны. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а затем – ликвидировать открытое горение. Сведений о пострадавших не поступало.