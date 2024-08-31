31 августа, 16:47Происшествия
Пожар в здании на Бережковской набережной локализован на 1 тыс "квадратов"
К тушению были привлечены более 130 специалистов и 45 единиц техники, в том числе пожарный корабль "Полковник Чернышев", беспилотники, а также четыре вертолета Московского авиационного центра: три Ка-32 и один Ми-26, уточнили в ведомстве.
Пожар произошел на Бережковской набережной, доме 20, строении 9. Там загорелся второй этаж трехэтажного административного здания.
Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй ранг сложности. Авиация сбросила на очаги пожара более 350 тонн воды. Предварительной причиной стала неисправность электросети. По словам очевидцев, утром в офисах, расположенных в здании, наблюдались перебои в работе электричества.
По информации Дептранса, движение по Бережковской набережной от дома 16 до улицы Потылиха перекрыто.
Причиной пожара на Бережковской набережной стала неисправность электросети