Причиной пожара на Бережковской набережной стала неисправность электросети

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Предварительной причиной крупного пожара в административном здании на Бережковской набережной стала неисправность электросети, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам очевидцев, утром в офисах, расположенных в здании, наблюдались перебои в работе электричества.

Пожар произошел на Бережковской набережной, доме 20, строении 9. Там горит трехэтажное административное здание. Огонь полыхает на площади в тысячу квадратных метров. Горит второй этаж.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй ранг сложности. К ликвидации пожара на Бережковской набережной привлекли четыре вертолета Московского авиационного центра: три Ка-32 и один Ми-26. Авиация сбросила на очаги пожара более 350 тонн воды.

Также к тушению привлекли пожарный корабль "Полковник Чернышев". На месте также работают более 130 человек и 45 единиц техники.

По информации Дептранса, движение по Бережковской набережной от дома 16 до улицы Потылиха перекрыто.