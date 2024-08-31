31 августа, 15:11Происшествия
Причиной пожара на Бережковской набережной стала неисправность электросети
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Предварительной причиной крупного пожара в административном здании на Бережковской набережной стала неисправность электросети, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам очевидцев, утром в офисах, расположенных в здании, наблюдались перебои в работе электричества.
Пожар произошел на Бережковской набережной, доме 20, строении 9. Там горит трехэтажное административное здание. Огонь полыхает на площади в тысячу квадратных метров. Горит второй этаж.
Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй ранг сложности. К ликвидации пожара на Бережковской набережной привлекли четыре вертолета Московского авиационного центра: три Ка-32 и один Ми-26. Авиация сбросила на очаги пожара более 350 тонн воды.
Также к тушению привлекли пожарный корабль "Полковник Чернышев". На месте также работают более 130 человек и 45 единиц техники.
По информации Дептранса, движение по Бережковской набережной от дома 16 до улицы Потылиха перекрыто.
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