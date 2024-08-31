Пожарный корабль привлекли к тушению возгорания в здании на Бережковской набережной

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарный корабль "Полковник Чернышев" привлекли к тушению пожара в административном здании на Бережковской набережной, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Группировку сил и средств увеличили – на месте также работают более 130 человек и 45 единиц техники.

По информации Дептранса, движение по Бережковской набережной от дома 16 до улицы Потылиха перекрыто.

Пожар произошел на Бережковской набережной, доме 20, строении 9. Там горит трехэтажное административное здание. Огонь полыхает на площади в тысячу квадратных метров. Горит второй этаж.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.