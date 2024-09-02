Вторая новостройка по программе реновации передана под заселение в Марфине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вторая новостройка по программе реновации передана под заселение на северо-востоке Москвы, в районе Марфино. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского.

"Жилое здание расположено по адресу Гостиничный проезд, дом 10, возле городского вокзала Окружная и в 15 минутах от главного входа в Ботанический сад", – сказал он.

Сюда переедут жители устаревших пятиэтажных домов 37А, 37Б и 39 по Ботанической улице. В новом доме на 267 квартир предусмотрена подземная парковка, а на первом этаже разместят нежилые помещения, где можно будет открыть объекты общепита, торговлю и другие социальные и коммерческие заведения.

Особенностям здания станут не только фасад, облицованный искусственным камнем песочно-бежевого и кирпичного оттенков, но и часы на первой секции новостройки. Территорию вокруг сооружения уже благоустроили и озеленили, а также установили детские и спортивную площадку вместе с зоной отдыха.

"Городом направлены уведомления с предложением равнозначных квартир более чем для 400 жителей трех старых домов. Начиная с 26 августа они могут приступить к осмотру нового жилья", – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Марфине по программе реновации жилья планируется расселить 37 многоквартирных домов, где живут около 7 тысяч человек.

С момента запуска программы количество стартовых площадок для строительства новых домов выросло в 3 раза, это позволяет построить на выделенных землях более 10 миллионов "квадратов" жилья. Так, в августе 2024 года список площадок дополнился еще 8 территориями.

