Бывший пилот "Витязь-Аэро" Пимонов назвал свою версию крушения Ми-8 на Камчатке

Спасатели обнаружили на Камчатке тела всех 22 погибших, кто летел на разбившемся вертолете Ми-8. 3 сентября в регионе объявлено днем траура. Что известно о происшествии – в материале Москвы 24.

Две основные версии

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

31 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" должен был перевезти туристов из района горного массива Вачкажец на площадку в поселке Николаевка. На его борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. По данным властей, примерно в 16:15 по местному времени (07:15 мск) пилоты должны были выйти на связь, однако этого не случилось. Ни о каких поломках экипаж до этого не сообщал, подчеркнули в оперативных службах.

В поисках с земли и воздуха участвовали около 100 человек, рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. При этом операция осложнялась непростыми метеоусловиями и отсутствием дорог в районе, где мог находиться вертолет, отметили в МЧС. В итоге сгоревшие обломки обнаружили 1 сентября на высоте 900 метров недалеко от места, где в последний раз экипаж выходил на связь. Позднее спасатели нашли тела всех погибших при крушении и передали их судмедэкспертам, сообщил в соцсетях министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

В столице края после катастрофы появился стихийный мемориал: местные жители зажгли там лампады и принесли цветы. Владимир Солодов выразил соболезнования семьям погибших.





Владимир Солодов губернатор Камчатского края В связи со значением катастрофы и для Камчатского края, и для всех нас предлагаю 3 сентября объявить днем траура в регионе.

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Родственникам погибших выплатят компенсации примерно в 3,3 миллиона рублей, сообщили в Росавиации. Из них 2 миллиона – страховое покрытие, 1 – помощь перевозчика и 300 тысяч – материальная поддержка регионального правительства. Также семьям предоставят бесплатные билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно, а тела к местам захоронения перевезет "Витязь-Аэро", уточнили в ведомстве.

На месте происшествия уже обнаружили черный ящик. В настоящее время рассматриваются две основные версии крушения – техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследованием будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет.

С одной стороны – море, с другой – океан

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

На борту разбившегося вертолета, кроме местных, были жители Москвы, Удмуртии и Бурятии, Пермского края, а также Липецкой и Амурской областей, указали власти региона. В частности, среди туристов могли находиться финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена, сообщили в спортивной организации. Их гибель на момент публикации материала официально не подтверждена.

Мать одного из пассажиров Валентина Никулина рассказала, что в последний раз ей удалось пообщаться с сыном за сутки до пропажи вертолета – он отправил ей снимок Тихого океана.

"Я знала, что они хотят плавать в Тихом океане, а вот про вулкан ничего не знала и про вертолет", – поделилась женщина.

Бывший пилот "Витязь-Аэро" Алексей Пимонов предположил, что вертолет с туристами "просто врезался в склон в тумане", сообщает газета "Известия". По его словам, Камчатка – самый сложный регион России для полетов, и погода в пути вполне могла существенно поменяться.





Алексей Пимонов бывший пилот авиакомпании "Витязь-Аэро" С одной стороны – море, с другой – океан. В океане температура – 2 градуса, а в море – 15, из-за встречи холодных и теплых ветров образуется туман. По летному прогнозу могло быть все нормально, он мог вылететь, а через 40 минут погода резко изменилась.

Новости регионов: на месте крушения Ми-8 на Камчатке завершилась поисковая операция

По версии Пимонова, с появлением тумана экипаж попытался набрать высоту, однако GPS мог вывести пилотов на ложный курс.

"Его обманула GPS, это я знаю точно. Потому что он как шел, так в склон и въехал – ни выше, ни ниже. Если бы он набирал высоту в этот момент и в склон въезжал, то на горе след бы остался длинный. А там он просто упал, перевернулся и загорелся", – сделал вывод бывший пилот.

В свою очередь, гендиректор "Витязь-Аэро" Виктор Сиротин рассказал изданию, что техническое состояние пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 было исправным, а командир борта имел большой опыт.

В то же время это не первое происшествие с вертолетами "Витязь-Аэро" на Камчатке. В частности, борт, где находились 16 человек, рухнул в Курильское озеро в августе 2021 года. Тогда выжить удалось только восьми из них. После того происшествия Ространснадзор нашел примерно 50 нарушений в действиях экипажей этой авиакомпании.