Власти оценили шансы найти выживших в крушении вертолета на Камчатке

На Камчатке рухнул вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Часть из них удалось спасти, поиски выживших продолжаются. Ситуация осложняется тем, что вертолет упал в Курильское озеро и ушел под воду на очень большую глубину. Расскажем все последние подробности аварии.



Брошены все силы

По данным МЧС, крушение Ми-8 произошло около девяти утра по местному времени. На борту вертолета находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и трое членов экипажа. Среди пассажиров был ребенок.

По официальным данным, вертолет летел к вулкану Ходутка. Погодные условия были непростыми, над Курильским озером в этот момент был сильный туман. Жесткая посадка произошла в районе Кроноцкого заповедника. Сообщается, что сотрудники вызвали спасателей и сами поспешили на помощь.

"Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и водолазами на борту прибыл в район Курильского озера Кроноцкого заповедника. С собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. Всего в спасоперации задействована группировка более 60 человек и 10 единиц техники", – сообщили подробности в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Кроме спасателей, на место падения отправился вертолет санавиации и машина с медиками. В район крушения также вылетел губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По словам главы региона, первую помощь пострадавшим оказали сотрудники Кроноцкого заповедника. Они подошли на лодке к месту катастрофы и спасли восемь человек, отметил Солодов.

"У нас четыре человека пока доставлены в краевую больницу, угрозы для их жизни нет. Еще четверым медицинская помощь не потребовалась, только психологическая", – сообщили подробности в краевом Минздраве.

О судьбе остальных находившихся на борту пока ничего неизвестно. Их поиски продолжаются. Ребенка среди спасенных нет, заявили власти региона. Губернатор края в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что шансы найти других выживших крайне малы.





Владимир Солодов губернатор Камчатского края Вся гладь озера прочесана несколько раз и с воды, и с воздуха, я сам только что вернулся с Курильского озера и видел, что там никаких обломков, остатков вещей нет. Тем не менее береговая часть также обследуется. Тоже там ничего не обнаружено. И вероятность обнаружения живыми людей практически отсутствует.

Также он привел подробности об упавшем вертолете. По его словам, Ми-8 эксплуатировался с 1984 года, но был полностью исправен и допущен к полетам. Следующее техническое освидетельствование борт должен был пройти в 2022 году, добавил глава региона.

По данным МЧС, упавший вертолет находится на глубине 137 метров в 700 метрах от берега. Спасатели патрулируют озеро на лодках, с воздуха территорию осматривают беспилотники. Водолазы обследуют глубину до 20 метров, в поисках будет задействовано специальное глубоководное оборудование.

В связи с ЧП была открыта горячая линия. Узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ и в случае необходимости получить психологическую помощь можно по телефону 8 (4152) 30-10-99.

По факту крушения вертолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Следственная группа на месте устанавливает обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе СК РФ.

Расследованием причин крушения займется Межгосударственный авиационный комитет. В деле также разбирается прокуратура. Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал вертолет. К слову, совладельцем перевозчика является депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который 10 августа признался в случайном убийстве человека и накануне инцидента был отправлен под домашний арест.



Принято решение до 14 августа приостановить все вертолетные туры в районе происшествия. Решение о возобновлении будет принято после выяснения всех обстоятельств инцидента, заявили в пресс-службе Минприроды РФ. В Ростуризме сообщили, что экскурсионная прогулка была застрахована, оказывающая услугу компания покроет все расходы, связанные с потерпевшими во время крушения. Ведомство дополнительно проверит соблюдение требований безопасности при оказании туристических услуг.

"Вертолет сразу заполнился водой"

Одним из выживших при крушении был Виктор Стрелкин. По его словам, полет на вертолете был запланирован в рамках экскурсионной программы для туристов.

"Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил только тогда, когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета", – говорит выживший в авиакатастрофе.





Виктор Стрелкин выживший при крушении Ми-8 на Камчатке Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8–9 метров.

Виктор рассказал, что в озере была очень холодная вода, а в месте крушения стоял низкий туман. Рядом с ним были люди, которые тоже пытались звать на помощь, говорит он.

"Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью, буквально через 5 минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым", – вспоминает спасенный пассажир вертолета.



По его словам, вместе с туристами удалось вытащить из воды второго пилота и механика. Командир вертолета Николай Сорокин, по официальным данным, пока не найден. Стрелкин отметил, что сотрудники Кроноцкого заповедника в момент ЧП были на берегу и ждали приземления вертолета. Поэтому после характерного звука они сели в лодки и оперативно смогли спасти выживших, сказал очевидец. На берегу найденных пассажиров укутали в пледы, дали теплое питье и оказали медицинскую помощь, добавил участник событий.

Выяснилось, что среди туристов на борту был экономический обозреватель телеканала "Россия 24" Николай Корженевский. Ему удалось выжить в катастрофе. По его словам, вертолет потерял приличную высоту, однако снижался контролируемо до последней минуты. В какой-то момент раздался резкий удар, сообщил Корженевский.





Николай Корженевский выживший при крушении Ми-8 на Камчатке Каким-то образом я понял, что происходит, быстро расстегнул ремень безопасности, набрал воздуха, и через задний грузовой отсек, а это был грузовой вертолет, переделанный под пассажирский, удалось покинуть судно. Я так понимаю, что еще один турист до меня это сделал, он раздвинул шире эти дверцы, я через них как-то пролез.

Отдельную благодарность он выразил спасателям, которые смогли очень быстро прибыть на место, несмотря на сильный туман. Корженевский добавил, что командир вертолета знал о сложной метеообстановке, но все же принял решение лететь.

"Мы почему-то полетели туда, зная, что там чудовищные погодные условия. Капитан совершенно точно не мог видеть ничего, кроме тумана. Я думаю, что компетентные органы на этот вопрос тоже должны ответить", – сообщил Николай.

Участковый государственный инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес рассказал, что видимость в районе крушения вертолета в тот момент составляла около 100 метров. В какой-то момент сотрудники услышали звук, похожий на удар лопастей вертолета о воду, говорит он.



"Видеть мы это не видели. После мы спустили катера и через три-четыре минуты добрались на место крушения", – рассказал инспектор.

В пресс-службе заповедника добавили, что температура воды в озере на тот момент составляла не более 5–6 градусов. Там привели слова очевидцев о том, что после крушения вертолет начал тонуть носом вниз.

По данным ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, среди основных причин падения вертолета рассматриваются отказ двигателей и ошибка пилотирования. СМИ утверждают, что перед вылетом воздушное судно осматривали и не выявили никаких технических неисправностей. По словам коммерческого директора "Витязь-Аэро" Дмитрия Черных, все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке.

"Суммы пока я называть не готов, это не решено. Но помощь точно будет оказана", – заявил представитель авиакомпании.

По словам Черных, вертолетом управлял командир с большим налетом, который раньше был военным летчиком. Жена бортмеханика воздушного судна Ксения рассказала журналистам, что экипаж рухнувшего Ми-8 был опытным и профессиональным.

"Я не знаю, из-за чего так могло произойти. Пока не пообщаемся, у нас не будет никакой информации", – рассказала женщина.

Сослуживец Николая Сорокина Александр отметил, что пропавший командир упавшего вертолета ушел в гражданскую авиацию около 10 лет назад в звании подполковника.



"Наверное, у многих на самолетах нет столько часов налета, сколько у него на вертолетах. На Ми-8, Ми-26 летал", – поделился знакомый.

По словам Александра, военные летчики часто летают ночью и в сложных метеоусловиях. Сорокина он охарактеризовал как опытного командира, который будто бы родился, чтобы летать.

Однако, по данным Life, в карьере Сорокина был еще один серьезный инцидент. Источники издания утверждают, что около шести лет назад вертолет "Витязь-Аэро" под его управлением упал в районе верховья реки Уксичан. Сообщается, что пассажиры и члены экипажа тогда выжили.

СМИ утверждает, что в салоне вертолета, где было трое человек, был вездеход, из которого не слили бензин и не промыли бак. Это является нарушением техники безопасности. Сорокин якобы был оштрафован на тысячу рублей за нарушение правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов.

