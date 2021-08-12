Сослуживец рассказал о командире упавшего на Камчатке вертолета

Сослуживец пропавшего без вести командира упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 Николая Сорокина рассказал о его военном опыте. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы служили вместе: я на самолетах летал, он на вертолетах. В гражданскую авиацию он ушел 8–10 лет назад в звании подполковника. Наверное, у многих на самолетах нет столько часов налета, сколько у него на вертолетах", – отметил сослуживец пилота.

Мужчина подчеркнул, что Сорокин был грамотным командиром, способным управлять воздушным судном даже в сложных метеоусловиях.

Он также предположил, что причиной аварии мог стать отказ двигателя, отметив, что не стоит судить о возможной причине авиакатастрофы лишь по тому факту, что у Сорокина в прошлом уже была одна жесткая посадка.

В свою очередь, бывшая коллега пилота рассказала, что знает его как очень спокойного и приятного человека.

"Я его знаю, как очень хорошего человека, он спокойный, адекватный, доброжелательный. Очень приятный человек. У него есть семья", – сказала она.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа. На борту находились 16 человек – три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок.

Минздрав Камчатки сообщил о восьми выживших. Четверых пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского. Остальным медицинская помощь не потребовалась. С ними сейчас работают психологи.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

