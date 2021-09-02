Пилоты "Витязь-Аэро", чей Ми-8 упал на Камчатке, регулярно нарушали правила – СМИ

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Фото: Москва 24/Долматова Елена
Ространснадзор обнаружил около 50 нарушений, допущенных пилотами авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежит потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ми-8. Об этом со ссылкой на предписание надзорного органа сообщает газета "Ведомости".
Уточняется, что чаще всего экипаж превышал максимально допустимую для различных элементов пилотажа скорость, а также не соблюдал углы крена и тангажа. В частности, пилоты проводили разворот с нулевым креном судна с угловой скоростью больше допустимых 12 градусов в секунду, при этом иногда наклон сверх нормы длился всего от трех до пяти секунд.
Как рассказал изданию генеральный директор авиахолдинга "Вертолеты России" Виктор Сиротин, перевозчик "Витязь-Аэро" не сообщал о нарушениях в Росавиацию.
Отмечается, что Ространснадзор предписал "Витязь-Аэро" принять меры по предотвращению подобных нарушений в дальнейшем до 20 октября.
Ми-8 потерпел крушение в ночь на 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.
На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжили восемь человек, пострадали четверо, двое попали в реанимацию.
По последним данным, тела всех погибших при крушении вертолета были подняты со дна Курильского озера.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
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