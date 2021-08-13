Росавиация запретила "Витязь-Аэро" перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке

16:35
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Росавиация выписала компании "Витязь-Аэро" запрет на осуществление пассажирских перевозок после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров", – говорится в сообщении.
При этом авиакомпания сохранит возможность осуществлять грузовые перевозки и оказывать различные авиационные работы, в том числе услуги санавиации.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с туристами на борту потерпел крушение на Камчатке в ночь на четверг, 12 августа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Сообщалось, что в районе ЧП была плохая видимость.
На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Это были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. В живых остались восемь человек, поиски остальных пассажиров продолжаются. В настоящий момент они числятся как без вести пропавшие.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.
На Камчатке нашли вертолет, потерпевший крушение над озером
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