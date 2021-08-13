"Роскосмос" опубликовал фото места крушения вертолета с туристами на Камчатке

Фото: twitter.com/roscosmos

Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" сфотографировал место крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае с орбиты. Снимок, на котором видно озеро и отмечено место падения вертолета, опубликовал "Роскосмос".

"Российский спутник "Канопус-В" следит за обстановкой в районе падения вертолета", – говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

В четверг, 12 августа, вертолет компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике. На борту находились 16 человек, в том числе один ребенок.

Минздрав Камчатки сообщил о восьми выживших. Четверых пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского. Остальным медицинская помощь не потребовалась.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. Следственный комитет рассматривает 3 версии крушения: непогода, ошибка пилота и техническая неисправность.