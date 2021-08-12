СК рассматривает 3 версии крушения Ми-8 на Камчатке

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Следственный комитет рассматривает 3 версии крушения Ми-8 на Камчатке: непогода, ошибка пилота и техническая неисправность. Об этом говорится на сайте СК РФ.

"Среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна", – говорится в сообщении.

На посадочной площадке Николаевка были изъяты образцы топлива, которым был заправлен вертолет. По нему назначили судебную химическую экспертизу.

В ведомстве также подчеркнули, что были допрошены генеральный директор ООО АК Витязь-Аэро, который является эксплуатантом воздушного судна, а также технический персонал.

Кроме того, специалисты изучают документацию на вертолет и личные дела членов экипажа, а также документы туроператора и эксплуатанта.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа. На борту находились 16 человек – три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок.

Минздрав Камчатки сообщил о восьми выживших. Четверых пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского. Остальным медицинская помощь не потребовалась. С ними сейчас работают психологи.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.