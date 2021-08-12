СК провел допрос гендиректора авиакомпании по делу о крушении Ми-8 на Камчатке

Гендиректора компании, которая использовала вертолет, упавший на Камчатке, допросили. Сейчас изучают технические документы перевозчика и туроператора, который организовывал поездку.

Ми-8 с туристами из Москвы и Петербурга рухнул в Курильское озеро 12 августа утром. На борту были 16 человек, в том числе ребенок. Он и еще семеро пассажиров сейчас числятся пропавшими без вести. Остальным удалось выбраться из ледяной воды.

Первыми на помощь пострадавшим пришли инспекторы заповедника, где все произошло. Они услышали хлопок от падения вертолета в воду. Следственный комитет рассматривает три возможных причины катастрофы – плохую погоду, ошибку пилота и техническую неисправность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.