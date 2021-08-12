Росавиация проведет проверку "Витязь-Аэро" после крушения Ми-8 на Камчатке

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После крушения вертолета Ми-8 на Камчатке Росавиация проведет проверку Витязь-Аэро. Об этом рассказала представитель ведомства.

"Комиссия Росавиации вылетела в Петропавловск-Камчатский и с завтрашнего дня будет проводить внеплановую проверку эксплуатанта ООО Авиационная компания Витязь-Аэро", – говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа. На борту находились 16 человек – три члена экипажа и 13 туристов, в том числе один ребенок.

Минздрав Камчатки сообщил о восьми выживших. Четверых пострадавших доставили в Камчатскую краевую больницу имени А. С. Лукашевского. Остальным медицинская помощь не потребовалась. С ними сейчас работают психологи.

По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.